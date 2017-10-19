البورصة توقف تداول 30 سهمًا

مصطفى طلعتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة مقيدة، لمدة ربع ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك قبل دقائق على إغلاق جلسة تداول اليوم الخميس، حسب آليات التداول المعمول بها.وجاء الشركات التي إيقافها كل من العالمية للاستثمار والتنمية، والقومية للأسمنت، والقاهرة للاستثمارات

مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة مقيدة، لمدة ربع ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك قبل دقائق على إغلاق جلسة تداول اليوم الخميس، حسب آليات التداول المعمول بها.



وجاء الشركات التي إيقافها كل من العالمية للاستثمار والتنمية، والقومية للأسمنت، والقاهرة للاستثمارات والتنمية، والكابلات الكهربائية المصرية، وبلتون المالية القابضة، والعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والمجموعة المصرية العقارية، جنوب الوادى للأسمنت، وبنك الكويت الوطنى، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، ومصر للألومنيوم.

وضمت القائمة رواد السياحة، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وغاز مصر، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري، ومستشفي كليوباترا، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الوطنية للاسكان للنقابات المهنية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والشمس للاسكان والتعمير، والنصر للملابس والمنسوجات – كابو، والحديد والصلب المصرية، والألومنيوم العربية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.



وبحلول منتصف الجلسة، صعد مؤشر “egx30” بنسبة 1.02% إلى مستوى 13728 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.82% إلى 783 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” بنسبة 0.97 إلى مستوى 1746 نقطة.