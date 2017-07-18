البورصة توقف التعامل على 9 أسهم بمنتصف التعاملات

أسماء السيد أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 9 أسهم بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتجاوز حاجز الـ 5%.وجاءت الأسهم كالتالي: سهم شركة أورنج مصر للاتصالات الذى ارتفع بنسبة 9.03% عند 123.88 جنيه، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 5.25% عند 26.45 جنيه، كما ارتفع سهم العامة لمنتجات الخزف

أسماء السيد

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 9 أسهم بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتجاوز حاجز الـ 5%.

وجاءت الأسهم كالتالي: سهم شركة أورنج مصر للاتصالات الذى ارتفع بنسبة 9.03% عند 123.88 جنيه، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 5.25% عند 26.45 جنيه، كما ارتفع سهم العامة لمنتجات الخزف الصيني بنسبة 5% عند 4.83 جنيه، كما صعد سهم دلتا للتأمين بنسبة 5% عند 12.60 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة فقد تراجع سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 8.75% عند 21.02 جنيه، ثم سهم شركة “حديد عز” بنسبة 7.75% عند 19.29 جنيه، ثم سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 6.91% عند 39.09 جنيه، وتراجع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 6.27% عند 7.03 جنيه، وأخيرًا سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 5.11% عند 42.38 جنيه.