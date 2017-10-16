البورصة توقف التعامل على 7 أسهم

المال – خاصأوقفت إدارة البورصة المصرية، قبل نهاية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين -ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري- التعامل على 7 أسهم لتجاوز حاجز الـ5% صعودًا.واحتل سهم "اﻷلومنيوم العربية" مرتبة الصعود اﻷولى صاعدًا بنسبة 16.4% عند 48.68 جنيه، تلاه سهم "الوطنية للإسكان والنقابات المهنية" بنسبة 9.6% ع

المال – خاص

أوقفت إدارة البورصة المصرية، قبل نهاية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين -ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري- التعامل على 7 أسهم لتجاوز حاجز الـ5% صعودًا.

واحتل سهم “اﻷلومنيوم العربية” مرتبة الصعود اﻷولى صاعدًا بنسبة 16.4% عند 48.68 جنيه، تلاه سهم “الوطنية للإسكان والنقابات المهنية” بنسبة 9.6% عند 25.20 جنيه، ثم سهم “العربية للصناعات الهندسية” بنسبة 9.3% عند 7.52 جنيه.

واحتل سهم “النصر للملابس والمنسوجات -كابو” الترتيب الرابع بنسبة 8.5% عند 1.27 جنيه، تلاه سهم “اﻹسكندرية للغزل والنسيج” 7.4% عند 1.59 جنيه، ثم سهم “القاهرة للإسكان والتعمير” بـ 5% عند 14.21 جنيه، وأخيرًا سهم “زهراء المعادي” بـ 5% عند 19.76 جنيه.