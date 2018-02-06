البورصة توقف التعامل على 43 سهمًا

أسماء السيدأوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 42 سهمًا، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتجاوزها حاجز الـ5% على إثر التراجع العنيف الذي ضرب مؤشراتها، اليوم.وتصدر تلك اﻷسهم المتراجعة سهم "عبر المحيطات للسياحة" بـ 12% عند 0.08 دوﻻر، ثم سهم "مطاحن ومخابز اﻹسكندرية بـ 10% عند 25.29 جنيه،

أسماء السيد

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 42 سهمًا، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتجاوزها حاجز الـ5% على إثر التراجع العنيف الذي ضرب مؤشراتها، اليوم.

وتصدر تلك اﻷسهم المتراجعة سهم “عبر المحيطات للسياحة” بـ 12% عند 0.08 دوﻻر، ثم سهم “مطاحن ومخابز اﻹسكندرية بـ 10% عند 25.29 جنيه، ثم سهم “القاهرة الوطنية للاستثمار في اﻷرواق المالية 9.9% عند 4.52 جنيه، تلاه سهم “العربية للصناعات الهندسية” 9% عند 4.19 جنيه، وأخيرًا سهم “المصريين للإسكان والتنمية والتعمير” بـ 8% عند 3.69 جنيه.

ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 180 سهمًا، تراجع أداء 151، وصعد 5 آخرين، بينما لم يتغير أداء 24.

وسيطر التراجع الحاد على مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بـ 2% عند 14648 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 2.7% عند 835 نقطة.