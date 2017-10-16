البورصة توقف التعامل على 22 سهما لتجاوزها حاجز الـ5% تراجعا

المال ـ خاص:أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 20 سهما قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم اﻹثنين، ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري لتجاوزها حاجز الـ5% هبوطا.وجاءت الأسهم التى تراجعت بنسبة تباينت ما بين 5.5 إلي 7% كالتالي، أولاً سهم الوطنية لمنتجات الذرة، وسهم "سيدي كرير" للبتروكيماويات"، ثم سهم "اﻹسماعيل

المال ـ خاص:

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 20 سهما قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم اﻹثنين، ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري لتجاوزها حاجز الـ5% هبوطا.

وجاءت الأسهم التى تراجعت بنسبة تباينت ما بين 5.5 إلي 7% كالتالي، أولاً سهم الوطنية لمنتجات الذرة، وسهم “سيدي كرير” للبتروكيماويات”، ثم سهم “اﻹسماعيلية مصر للدواجن”، ثم “جهينة للصناعات الغذائية”.

كما جاءت شركة “رواد السياحة”، من ضمن اﻷسهم، إضافة إلي سهم “الملتقى العربي للاستثمارات”، وسهم “الدلتا للتأمين”، ثم سهم “دلتا للإنشاء والتعمير” و سهم “مجموعة بورتو القابضة”، تلاه سهم “المصريين للاستثمار والتنمية العمراينية”، وسهم “مصر بني سويف” للأسمنت” ثم سهم “دلتا للطباعة والتغليف”، إلي جانب سهم “أسمنت سيناء” وسهم “أسيوط اﻹسلامية” ثم “النصر لصناعة المحولات.

إضافة إلس سهم “مرسى مرسى علم”، ثم سهم “بنك الكويت الوطني” وسهم “شركة النصر للأعمال المدنية”، ثم سهم غاز مصر”، تلاه سهم “شهادات الإيداع المصرية”.

