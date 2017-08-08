البورصة توقف التعامل على 11 سهم بنهاية التعاملات

أسماء السيد أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 11 سهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم، لتجاوز حاجز الـ5% صعودًا وهبوطًا . وجاء على رأس الأسهم الصاعدة، يونيفرسال لصناعة وتعبئة مواد التعبئة والتغليف – يونيباك، الذى ارتفع بـ 19.63% عند 14.32 جنيه، ثم سهم مصر لصناعة الزيوت والصابون بـ 9.99%

أسماء السيد

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 11 سهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم، لتجاوز حاجز الـ5% صعودًا وهبوطًا .

وجاء على رأس الأسهم الصاعدة، يونيفرسال لصناعة وتعبئة مواد التعبئة والتغليف – يونيباك، الذى ارتفع بـ 19.63% عند 14.32 جنيه، ثم سهم مصر لصناعة الزيوت والصابون بـ 9.99% عند 21.47 جنيه، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بـ 7.33 عند 7.32 جنيه، ثم سهم راية بـ 5.90% عند 13.82 جنيه .

كما صعد القاهرة للدواجن بـ 5.26% عند 7.20 جنيه، وسهم الاسماعيلية مصر للدواجن بـ 5.45% عند 2.13 جنيه، إضافة إلي صعود العربية لمنتجات الخزف ريماس بـ 5.36% عند 3.34 جنيه، و سهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بـ 5.36% عند 4.13 جنيه .

وعلى صعيد التراجع، هبط سهم السويس للأكياس بـ 8.46% عند 40.88 جنيه، تلاه سهم شمال افريقيا للاستثمار العقاري بـ 6.25% عند 1.05 جنيه، وأخيرًا سهم “الدلتا للسكر” بـ5% عند 31.18 جنيه .