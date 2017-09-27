البورصة توقف التعامل على 11 سهمًا

المال - خاصأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 11 سهما، بمستهل التعاملات الصباحية، لتجاوزها حاجز الـ5% هبوطًا وصعودًا.وجاءت اﻷسهم كالتالي: سهم السويس للاكياس الذى ارتفع بنحو 9.9% عند 42.10 جنيه، ثم سهم مطاحن ومخابز اﻹسكندرية بنحو 9.97% عند 26.81 جنيه، تلاه سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بـ8.8% ع



المال – خاص

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 11 سهما، بمستهل التعاملات الصباحية، لتجاوزها حاجز الـ5% هبوطًا وصعودًا.

وجاءت اﻷسهم كالتالي: سهم السويس للاكياس الذى ارتفع بنحو 9.9% عند 42.10 جنيه، ثم سهم مطاحن ومخابز اﻹسكندرية بنحو 9.97% عند 26.81 جنيه، تلاه سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بـ8.8% عند 131.48 جنيه، ثم سهم “إم إم جروب” بـ7% عند 10.01 جنيه، إضافة إلي سهم قناة السويس بنحو 6.5% عند 14.29 جنيه، كما ارتفع سهم “النصر لصناعة المحولات بنسبة 5.9% عند 8.95 جنيه، وأخيرًا سهم “مصر لصناعة الكيماويات” بـ 5.4%ى عند 13.56 جنيه .

وعلى صعيد التراجع، فقد تراجع سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” بنحو 5.8% عند 5.12 جنيه، تلاه سهم “الحديثة للمواد العازلة” بنحو 5.06% عند 0.75 جنيه، ثم سهم “رواد السياح ة”بـ5% عند 9.45 جنيه.