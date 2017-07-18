البورصة توقف التعامل على سهم أجواء

أسماء السيد قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة "أجواء للصناعات الغذائية – مصر"، مع تعليق جميع العروض والطلبات اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء، ولحين إرسال قرارات الجمعية العامة العادية التى انعقدت صباحًا.كانت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر أرجأت انعقاد الجمعية

أسماء السيد

قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة “أجواء للصناعات الغذائية – مصر”، مع تعليق جميع العروض والطلبات اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء، ولحين إرسال قرارات الجمعية العامة العادية التى انعقدت صباحًا.

كانت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر أرجأت انعقاد الجمعية العامة العادية -أمس الإثنين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان من المقرر أن تناقش الجمعية نتائج أعمال الشركة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وتراجعت أرباح أجواء خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 94%، لتسجل 740.9 ألف جنيه مقابل أرباح بلغت 12.65 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.