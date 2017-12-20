البورصة توقف التعامل على أسهم السويس للأكياس

رجب عزالدينأوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على أسهم السويس للأكياس، اعتبارًا من جلسة اليوم الأربعاء، لحين الرد على استفساراتها بخصوص قرار مجلس إدارة المساهم الرئيسى.وأعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها البالغة 53.32% من أسهم السويس للأكياس، إلى شركة "موندى ل

رجب عزالدين

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على أسهم السويس للأكياس، اعتبارًا من جلسة اليوم الأربعاء، لحين الرد على استفساراتها بخصوص قرار مجلس إدارة المساهم الرئيسى.

وأعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها البالغة 53.32% من أسهم السويس للأكياس، إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في”، بقيمة 26.01 جنيه للسهم.

وأفصحت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية عن توقيع عقد اتفاق مماثل لبيع حصتها البالغة 4.52%، فى السويس للأكياس، إلى موندى لصناعة الأكياس بنفس القيمة.

وقالت الشركتان فى بيانات منفصلة للبورصة المصرية، إن نفاذ العقود معلق على اجتماعات مجلس إدارة الشركتين، المقرر انعقادهما الأسبوع المقبل.

وأعادت البورصة التعاملات على أسهم الشركتين بعد هذه الافصاحات، بينما استمرت فى إيقاف التعامل على السويس للأسمنت، لحين الرد على استفساراتها بخصوص قرار مجلس إدارة المساهم الرئيسى “السويس للأسمنت”.