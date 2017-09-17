البورصة توقف التداول على 15 سهماً 15 دقيقة

مصطفى طلعت: قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة مقيدة، لمدة ربع ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك قبل ساعة على إغلاق جلسة تداول اليوم الأحد، وفقا لاليات التداول المعمول بها.والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، والملتقي

مصطفى طلعت:



قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة مقيدة، لمدة ربع ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك قبل ساعة على إغلاق جلسة تداول اليوم الأحد، وفقا لاليات التداول المعمول بها.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، والملتقي العربي للاستثمارات، وريكاب للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وأطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، ورواد السياحة.

وضمت القائمة أيضاً: أسمنت بورتلاند طرة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والمصرية للمشروعات السياحية العالمية، والسويدى اليكتريك، ودلتا للإنشاء والتعمير، وإم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والقومية للأسمنت.

وواصلت مؤشرات البورصة صعودها الطفيف الممتد منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات، إذ صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13636نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50%، ليصل إلى 746نقطة، حتى الثانية عشر ظهرا.

