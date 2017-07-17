البورصة توقف التداول على 12 سهما لتجاوزها نسب الصعود

مصطفى طلعت:قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك قبل نصف ساعة على إغلاق جلسة تداول اليوم الإثنين، وفقا لاليات التداول المعمول بها.وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من المهندس للتأمين، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وأورن

مصطفى طلعت:

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك قبل نصف ساعة على إغلاق جلسة تداول اليوم الإثنين، وفقا لاليات التداول المعمول بها.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من المهندس للتأمين، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وأورنج مصر للأتصالات، ومطاحن مصر العليا، والعالمية للاستثمار والتنمية، ورواد السياحة، والاسكندرية للخدمات الطبية ، ومصر للاسواق الحرة، والسويس للاكياس، والمصرية للمشروعات السياحية العالمية، واسيك للتعدين – اسكوم، ومصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه شرائى للمستثمرين العرب والأجانب على الأسهم القيادية بالسوق بقيادة البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة.