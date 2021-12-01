البورصة توقف التداول على سهم «جهينة للصناعات الغذائية»

تعرض سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية للإيقاف بقرار من إدارة البورصة المصرية اعتبارا من جلسة اليوم الأربعاء إلى حين موافقتها بآخر نتائج أعمال للشركة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية لشركة جهينة للصناعات الغذائية استقرار إيراداتها عند مستوى 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى بارتفاع طفيف لم يتجاوز(0.1%) عن العام السابق.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة يونيو الماضى، ارتفاع مجمل ربح جهينة إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإجمالى ربح بلغ 2.3 مليار جنيه خلال 2019 بنسبة نمو 10.7 %.

فيما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 440 مليون جنيه خلال العام مقارنة بصافى ربح قدره 329 مليون جنيه خلا 2019 بنسبة نمو 34% تقريبا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.47 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.35 جنيه خلال العام الماضى.

وتأخرت جهينة فى الإعلان عن النتائج السنوية طويلا، بما اضطر لجنة القيد فى البورصة المصرية إلى نقل إدراجها إلى القائمة (د)،المخصصة للشركات المحتمل شطبها آنذاك.

واشتكت الشركة من إجراءات مرورية وصفتها بغير المفهومة وغير المبررة فى خطابات أرسلتها إلى عدة جهات رسمية مطلع مايو الماضى، بما دفعها للتأخر فى الإعلان عن النتائج.

وتعرض سهم جهينة لاهتزازت حادة أدت إلى هبوطه بنسبة 40% منذ منتصف يناير الماضى، على خلفية أزمة احتجاز رئيس الشركة صفوان ثابت ونجله (سيف) على ذمة تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

بلومبرج: أبو ظبى القابضة دخلت فى مفاوضات أولية لشراء حصة فى جهينة منذ يونيو

ونقلت وكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية (bloomberg) عن مصادر مطلعة فى يونيو الماضى، أن شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) تدرس الاستحواذ على حصة غير محددة فى جهينه، مشيرة إلى أن المفاوضات مازالت فى مراحلها الأولية.

من جانبها، ردت جهينة، بأنها لم تتلق أى عروض أو خطابات رسمية من شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) بخصوص شراء حصة من الأسهم حتى الآن، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة بتاريخ 3 يونيو (لم تصدر إفصاحات بخصوص هذا الموضوع منذ ذلك التاريخ وحتى مطلع ديسمبر 2021).

وأخطرت جهينة إدارة البورصة فى 8 ديسمبر الماضى، بتعيين الشيخ محمد عبد الله الدغيم (سعودى الجنسية) رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من نجل صفوان ثابت بعد أزمة حظر التصرف على أموال (الوالد).

وقالت جهينة فى إفصاح آنذاك، إن الشيخ محمد الدغيم يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1983 ممثلًا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التى تستحوذ على 50.07% من الأسهم.

كما يشغل محمد الدغيم عضوية مجلس الأعمال المصرى السعودى وعضوية الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية، كما شغل فى فترات سابقة العديد من المناصب الإدارة والإشرافية فى وزارات النقل والمالية السعودية، وفقًا للبيان.

وكانت جهينة قد أخطرت البورصة فى 3 ديسمبر، بتكليف سيف الدين صفوان أحمد ثابت؛ نجل رئيس مجلس الإدارة؛ للقيام بأعماله بعد صدور قرار جديد بالتحفظ على أمواله.

وفى 20 يناير الماضى أعلنت الشركة قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة كليا، وتعيين أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عضوا جديدا بالمجلس.

ويشغل أحمد الوكيل-العضو الجديد، رئاسة الغرفة التجارية بالاسكندرية حاليا، كما سبق وشغل منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما شغل عضوية مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ،ومجلس الأعمال المصرى السورى، والغرفة التجارية البليجيكية والفرنسية ومناصب أخرى.

وفى 6 يونيو الماضى، أعلنت الشركة عن انضمام جان آندرس ليند جرين إلى عضوية مجلس الإدارة خلفا لياسر الملوانى الذى تقدم باستقالته من الشركة فى وقت سابق.

أزمة صفوان ثابت ممتدة منذ ست سنوات (أغسطس 2015)

وقالت جهينة فى أكثر من إفصاح للبورصة، إن قرار التحفظ على صفوان ثاتب وأمواله ليس لديها معلومات كافية بشأنه، كما ليس لديها معلومات عن التحقيقات التى جرت حوله.

ويعود قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت إلى أغسطس من عام 2015 عندما قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان إدراج اسمه ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم.

وأصدرت جهينة ساعتها بيانًا للبورصة بتاريخ 13 أغسطس، قالت فيه إن هذا القرار يختص بمنع رئيس الشركة من التصرف فى الأرصدة الشخصية له، دون الشركات التى يسهم بها.

وأشار البيان إلى أن القرار صدر دون إخطار رئيس الشركة من قبل، ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره، كما نوه البيان إلى أن رئيس الشركة لم توجه له أي اتهامات من أى نوع، كما لا توجد عليه أي قضايا فى المحاكم.

وتعدّ شركة جهينة للصناعات الغذائية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى منتجات الألبان والعصائر بالسوق المصرية.

وتأسست الشركة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

ودمجت الشركتان في عام 2004 تحت اسم شركة جهينة للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية جهينة بشكل رئيسى بين شركتى فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر (50.07%)، وريمكو للاستثمارات التى تستحوذ على (10.55%) من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 اكتوبر الماضى.

ويتبع جهينة خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هي : الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية.

كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.