البورصة توقف التداول على سهم العربية للأقطان اختيارياً

مصطفى طلعتقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم العربية لحليج الأقطان اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب الشركة.وقالت البورصة في بيان منشور على شاشات التداول أنها أوقفت التداول على السهم بناء على طلب الشركة لوقف اختياري للتداول على أسهمها لفترة زمنية تبدأ من بداية جلسة



مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم العربية لحليج الأقطان اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب الشركة.

وقالت البورصة في بيان منشور على شاشات التداول أنها أوقفت التداول على السهم بناء على طلب الشركة لوقف اختياري للتداول على أسهمها لفترة زمنية تبدأ من بداية جلسة تداول اليوم.

وكانت العربية لحليج الأقطان تقدمت بطلب إلى إدارة البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، لوقف اختياري للتداول على أسهمها، لفترة زمنية تبدأ من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء 12 يونيو الحالى ولحين إنهاء إجراءات قيد وتداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافقت على تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان إلى شركتين منفصلتين في يناير الماضي.