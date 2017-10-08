البورصة توقف التداول على أسهم ممفيس للأدوية

رجب عزالدين أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، لحين الرد على استفساراتها بخصوص الأخبار المنشورة حول إغلاق الشركة لأجل غير مسمى بسبب إضراب العمال والموظفين. ونشرت إحدى الصحف خبرًا عن إتخاذ مجلس إدارة ممفيس قرارًا…

رجب عزالدين

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، لحين الرد على استفساراتها بخصوص الأخبار المنشورة حول إغلاق الشركة لأجل غير مسمى بسبب إضراب العمال والموظفين.

ونشرت إحدى الصحف خبرًا عن إتخاذ مجلس إدارة ممفيس قرارًا بإغلاق الشركة مؤقتاً ولأجل غير مسمى، ابتداءًا من الأربعاء الماضي، بسبب مظاهرات وإضراب العمال والموظفين.

وتتبع شركة ممفيس للأدوية الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وبلغت خسائر الشركة 21.1 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 89 ألف جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2016-2017 إلى 248.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 353.5 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.