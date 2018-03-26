البورصة توقف أحد المتعاملين من شراء الأسهم شهرا

رجب عزالدينقررت إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين إيقاف أحد المتعاملين من التعامل بالشراء على جميع الأوراق المالية ولمدة شهر بشهبة التلاعب.وأضافت البورصة بيان منشور على شاشة التداول أن ايقاف التعامل جاء استنادا إلى القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التي تحد من الممارسات الضارة بآليات التدا



رجب عزالدين

قررت إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين إيقاف أحد المتعاملين من التعامل بالشراء على جميع الأوراق المالية ولمدة شهر بشهبة التلاعب.

وأضافت البورصة بيان منشور على شاشة التداول أن ايقاف التعامل جاء استنادا إلى القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التي تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، وعلى توصية لجنة مراقبة عمليات التداول اليومي.

ويحمل العميل المشار إليه كود رقم (1690340 ) وسيتم ايقافه لمدة شهر اعتبارا من جلسة الثلاثاء الموافق 27 مارس وحتى جلسة الخميس الموافق 26 ابريل القادم.

