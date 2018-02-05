البورصة توقف أحد المتعاملين من شراء الأسهم لمدة شهر

رجب عز الدين أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف أحد المتعاملين من شراء جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير وحتى 5 مارس القادم. وقالت البورصة فى بيان إن العميل المذكور يعمل الكود…

رجب عز الدين



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف أحد المتعاملين من شراء جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير وحتى 5 مارس القادم.

وقالت البورصة فى بيان إن العميل المذكور يعمل الكود الموحد رقم (500934)، مشيرا إلى أن الايقاف جاء بناءً على قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية واستناداً إلى القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التي تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، وعلى توصية لجنة مراقبة عمليات التداول اليومي.

وأعلنت البورصة فى وقت سابق من جلسة اليوم إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل بالشراء فى السوق كله، لمدة 3 اشهر أو لحين انتهاء فترة تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما نسب إليهم.

وجاءت الأكواد الموحدة للعملاء الموقوفين على النحو التالي: 722023 و 2053941.