البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية والدكتور محمود هاشم عبد القادر – رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر (EUE)، اليوم، بروتوكول تعاون في إطار مبادرة سوق الأسهم لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بها.



وصرح أحمد الشيخ بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم محاضرات لطلبة الجامعات الأوروبية في مصر عن مبادئ البورصة وإعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعات الأوروبية لنشر الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة، ونشر الثقافة المالية وإعداد المتميزين منهم ليصبحوا سفراء للبورصة المصرية.

وأضاف الشيخ : “سنتعاون مع الجامعات الأوروبية في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال وأيضا في مجال الذكاء الصناعي وتنظيم مسابقات الابتكار”.



وألقى رئيس البورصة محاضرة استعرض فيها طبيعة عمل البورصة المصرية ودورها في الاقتصاد، وكذلك دور ها في تشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار والاستثمار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمبادئ الأساسية للاستثمار والبورصة.

وأكد الشيخ على أهمية التكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما وتفضيلا لدى الشباب.