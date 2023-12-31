البورصة تودع 2023 بارتفاعات جماعية طفيفة

أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسة في عام 2023، على ارتفاعات طفيفة لمؤشراتها، وسط قيم معتدلة لتداولات الأسهم، بجانب تحركات متزنة لسهم “موبكو”، عقب إلغاء عملياته الخميس الماضي بعد تذبذبات سعرية غير مبررة.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنحو 0.82%، ليستقر على مستوى 24894.2 نقطة، كما ارتفع نظيره “EGX70” بواقع 0.19% مغلقًا على 5473.4 نقطة، وسار على دربهما “EGX100” بنسبة 0.34% مسجلًا مستوى 7880.3 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 2.8 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 205 شركات مقيدة، صعد من بينها 73 واحدة، وتراجع 71، وظل 61 على استقرار سعري دون تغيرات، فيما بلغ رأس المال السوقي نحو 1.7 تريليون جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 11.1 و11.5 مليون جنيه على التوالي، والعرب بقيمة 22.6 مليون جنيه .

وتحرك سهم شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، بشكل متزن خلال جلسة أمس الأحد، بعدما صعد بنسبة 6.5%، وأغلق عند 64.25 جنيه، وجاءت توقعات الخبراء متباينة بشأن تحركاته خلال الفترة المقبلة .

بداية، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية”، إن “EGX30” تمكن بجلسة الأحد من الإغلاق أعلى مستوى الدعم 24000 نقطة .

وأوضح أن “EGX30” لم يتمكن في نهاية التعاملات من الاستقرار أعلى مقاومة 25000 نقطة، ولكن لديه قدرة لإعادة التجربة عليها مرة أخرى، خاصة مع الاستقرار أعلى 24800 نقطة .

وأشار “عيد” إلى أن اتجاه المؤسسات المصرية نحو البيع بجلسة الأحد جاء نتيجة رغبتها في إغلاق المراكز الشرائية مع نهاية عام 2023 وبدء نظيره 2024 .

وعلى صعيد سهم “موبكو”، قال إن تحركاته جاءت طبيعية، مقارنة بما تم خلال جلسة الخميس الماضي، مرجحًا استقراره قرب مستويات الـ64 جنيها الحالية، والصعود منها نحو 70 جنيها خلال عدة جلسات .

وقال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة “الهلال لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية شهدت تحركات هادئة بجلسة اليوم الأحد، آخر جلسات العام .

وأوضح أن المؤشر الرئيسي لم يتمكن من الوصول وتجاوز مقاومة 25200 نقطة، موضحًا أن اختراقها الجلسات المقبلة سيدفعه نحو مزيد من الصعود .

وأضاف أن سهم “موبكو” وصل خلال جلسة الأحد قُرب مستوى 70 جنيها، وشهد عندها موجة بيع، وتوقع أن يتراجع خلال الـ10 جلسات المقبلة، وصولًا لمستوى 70 جنيها.يشار إلى أن البورصة أعلنت بنهاية جلسة الخميس الماضي، إلغاء كل العمليات المنفذة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، خلال جلسة اليوم الخميس، وكذلك إلغاء كل العروض والطلبات، والآثار المترتبة عليها، وذلك عقب صعوده بنسب ضخمة تخطت الـ1000%.

يُذكر أنه تم قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ”موبكو” من 2.291 إلى 20.791 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.5 مليار، موزعة على 1.850 مليار سهم.

ونتجت الزيادة عن اندماج شركتي المصرية للمنتجات النيتروجينية ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو (شركة دامجة)، ليصبح الرأسمال المصدر والمدفوع بعد التعديل موزعًا على 2.079.184.011 سهم قيمة كل واحد 10 جنيهات.