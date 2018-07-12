البورصة توافق على مد أجل العروبة للسمسرة لربع قرن جديد

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على مد أجل شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية لمدة ربع قرن جديد.وتقدمت الشركة للبورصة فى 4 يوليو الحالى بمستندات تعديل النظام الأساسي الخاص بمدّ أجل الشركة 25 سنة تنتهي 19 أبريل 2044.وسجلت الشركة صافي

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على مد أجل شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية لمدة ربع قرن جديد.

وتقدمت الشركة للبورصة فى 4 يوليو الحالى بمستندات تعديل النظام الأساسي الخاص بمدّ أجل الشركة 25 سنة تنتهي 19 أبريل 2044.

وسجلت الشركة صافي خسائر قدرها 1.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر 401 ألف جنيه خلال 2016. وأرجعت الشركة الخَسارة إلى قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر 2016.

تأسست الشركة عام 1987 للعمل في مجال السمسرة بالبورصة المصرية، ويبلغ رأسمال الشركة 24.5 مليون جنيه، موزعًا على 24.5 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.