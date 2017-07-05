البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال مجموعة عامر القابضة

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد زيادة رأس مال المصدر والمدفوع لمجموعة عامر جروب من مجموعة عامر القابضة - عامر جروب من 911,9 مليون جنيه الى مليار جنيه مصرى. وتقدر الزيادة المقررة بنحو 91.1 مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 455.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قروش للسهم ( ا



رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد زيادة رأس مال المصدر والمدفوع لمجموعة عامر جروب من مجموعة عامر القابضة – عامر جروب من 911,9 مليون جنيه الى مليار جنيه مصرى.

وتقدر الزيادة المقررة بنحو 91.1 مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 455.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قروش للسهم ( الاصدار الثامن ) وذلك وذلك بواقع (0.10000000035 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى قبل الزيادة .

ومن المقرر تمويل الزيادة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

وقالت اللجنة إن حق التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء( بواقع 0.10000000035 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة).

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.

فى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26) من الإجراءات التنفيذية لها.

ومنحت البورصة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.