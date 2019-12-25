البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال ماريدايف إلى 188 مليون دولار

ماريدايف للخدمات البحرية تحصل على موافقة لإدراج أسهم زيادة رأسمال على قاعدة البيانات بالبورصة

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأسمال المصدر والمرخص به لشركة الخدمات الملاحية و البترولية – ماريدايف .

وتقدمت ماريدايف فى وقت سابق بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون دولار إلى 1 مليار دولار أمريكي .

كما تقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار بزيادة قدرها 24.2 مليون دولار.

وتوزع هذه الزيادة على 60.6 مليون سهم بقيمة اسمية 40 سنت أمريكي وعلاوة إصدار 21 سنت أمريكي للسهم مسددة نقدا .

وقالت الشركة إن هذه الزيادة تم تخصيصها لمستثمر رئيسى دون أعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين وفقاً لنص المادة (32) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 .

ومن المقرر تجميد كامل أسهم الزيادة اختياريا لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ 16 ديسمبر الجاري وفقا وفقا لقرار الجمعيه العامة غير العادية المنعقدة 16 سبتمبر الماضي.

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الزيادة فى سياق الاتفاق مع مستثمر كندي استحوذ على حصة فى مارايدايف بقيمة 37 مليون دولار بشرط زيادة رأسمالها بعد الاستحواذ.

مستثمر كندي يستحوذ على حصة في ماريدايف بقيمة 37 مليون دولار

ماريدايف

ووافقت ماريدايف، فى 14 يوليو الماضى، على عرض المستثمر الكندي نجاد زيني، للاستحواذ على حصة من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 37 مليون دولار.

وقالت فى إفصاح سابق للبورصة إن هذه الصفقة سينتج عنها زيادة رأسمال الشركة المصدر من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم.

وتأتى موافقة مجلس الإدارة على الصفقة بعد اعتماده لنتائج دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل شركة جرانت ثورنتون المستشار المالى المستقل، والتى انتهت إلى0.60 دولار للسهم.

وقالت الشركة إن حصة نجاد زينى سترتفع بعد العملية إلى 12.8% من أسهم ماريدايف.

وتقضى الصفقة بتجميد حصة المساهم الجديد لمدة 3 أشهر وفق اتفاقية البيع إلى جانب تعيينه فى عضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من تاريخ التأشير لتلك الزيادة بالسجل التجارى.

ويشغل نجاد زينى الكندى المقيم فى الإمارات، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فالنتين ماريتايم فى الوقت الحالى، والتى تملك ماريدايف حصة 75% من أسهمها بينما يملك الزينى الحصة المتبقية.

وتعتزم شركة ماريدايف استخدام حصيلة زيادة رأس المال المذكورة فى زيادة رأس مال شركة فالنتين، علمًًا بأن المساهم نجاد زينى لن يشارك فيها.

ومن المقرر أن تشترى ماريدايف حصة زينى فى فالنتاين المتبقية مقابل 1 دولار أمريكي، وبالتالى تتحول إلى شركة تابعة بنسبة 100%.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 163.8 مليون دولار، موزعًا على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.40 دولار.

وحققت الشركة صافى ربح 14 مليون دولار خلال العام المنتهى ديسمبر 2018، مقابل صافى ربح 23.5 مليون دولار في عام 2017.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 208 ملايين دولار خلال العام الماضي، مقابل إيرادات 238 مليون دولار في 2017.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت بالبورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، لديها شركات تعمل في أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2018 على تعديل أغراض ماريدايف ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة آنذاك إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وكذلك إتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمال الشركة.