البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال بنك فيصل الإسلامي

رجب عزالدين:وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال بالأسهم المجانية لشركة لبنك فيصل الإسلامي المصري.ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 356.1 مليون دولار أمريكى إلى 366.8 مليون دولار أمريكى، بزيادة قدرها 1.6 مليون دولار.

رجب عزالدين:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال بالأسهم المجانية لشركة لبنك فيصل الإسلامي المصري.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 356.1 مليون دولار أمريكى إلى 366.8 مليون دولار أمريكى، بزيادة قدرها 1.6 مليون دولار.

وتوزع الزيادة على عدد 1.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكى للسهم الواحد، الإصدار (الثامن) وتمول من أرباح العام والأرباح المحتجزة المجنبة للمساهمين في توزيعات عام 2016 لإصدار أسهم مجانية بذات عملة المساهمة بواقع 0.03 سهم مجانى لكل سهم أصلى.

وينتهى الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر القادم، بواقع 0.03 سهم مجانى لكل سهم أصلى.

ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات بالبورصة مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر القادم.