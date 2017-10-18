البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال النصر للأعمال المدنية

رجب عزالدين:



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال بالأسهم المجانية لشركة النصر للأعمال المدنية.



ومن المقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة النصر من 33.2 مليون جنيه الى 36.6 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 3.3 مليون جنيه مصري.



وسيتم توزيع الزيادة على عدد 665 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة على أن تمول الزيادة من الأرباح المرحله وأرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهيه عن 31 ديسمبر 2016.



ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم أصلى.



وسيبدأ إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات بالبورصة مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر القادم.



فى سياق متصل وقعت اللجنة غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المالية بالبورصة المصرية والمادة رقم (26) من الاجراءات التنفيذية لها.



ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.