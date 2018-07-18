البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم الحديثة

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأسمال المصدر والمرخص به لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة.وتقدمت الشركة، فى وقت لاحق بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليونًا إلى 300 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأسمال المصدر والمرخص به لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة.

وتقدمت الشركة، فى وقت لاحق بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليونًا إلى 300 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 16 مليونًا إلى 31.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 15.5 مليون جنيه، موزعة على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، والزيادة مسددة نقداً حق اكتتاب لقدامى المساهمين.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد -الموافق 22 يوليو الجارى.

كانت الشركة قد سجلت في تغطية حق اكتتاب زيادة رأس المال نسبة بلغت 97.5% بإجمالى 15.6 مليون سهم، وهى الأعلى فى تاريخ بورصة النيل، وتعد المرة الأولى التى تحقق شركة مقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذه النسبة.

وفى مايو الماضى، أعلنت الشركة إجراء زيادة نقدية لرأسمالها من 16 مليونًا إلى 32 مليون جنيه، موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه.

وكشفت القوائم المالية للمصرية لنظم التعليم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، تراجع صافي الأرباح بنسبة 17.7%، بعد تحقيق ربحاً بقيمة 3.8 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى المناظر.