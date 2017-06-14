البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال الحديد والصلب

رجب عزالدين:وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 14 يونيو على زيادة رأس مال شركة الحديد و الصلب المصرية.ووافقت اللجنة فى بيان منشور على شاشة التداول على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من من 976,8 مليون جنيه مصري الى 1,953 مليار جنيه مصري ، بزياده قدرها 976,8 مليون جني

رجب عزالدين:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 14 يونيو على زيادة رأس مال شركة الحديد و الصلب المصرية.

ووافقت اللجنة فى بيان منشور على شاشة التداول على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من من 976,8 مليون جنيه مصري الى 1,953 مليار جنيه مصري ، بزياده قدرها 976,8 مليون جنيه مصري.

وتتوزع الزيادة على عدد 488,4 مليون سهم قيمه اسميه قدرهــا 2 جنيه للسهم الواحد على أن تمول نقدا ومن الأرصدة الدائنة المستحقه للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركه بعد الزياده النقديه على قاعده البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجارى.