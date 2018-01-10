البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال ابن سينا فارما

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ابن سينا فارما، من 168 مليونًا إلى مليار جنيه، في ضوء تعديل المادة (6) النظام الأساسي. وأقرت البورصة المصرية، في نوفمبر الماضي، قيدًا مبدئيًا لأسهم شركة ابن سينا فارما برأسمال م

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ابن سينا فارما، من 168 مليونًا إلى مليار جنيه، في ضوء تعديل المادة (6) النظام الأساسي.

وأقرت البورصة المصرية، في نوفمبر الماضي، قيدًا مبدئيًا لأسهم شركة ابن سينا فارما برأسمال مصدر 168 مليون جنيه، موزعًا على 672 مليون سهم، بقيمة اسمية 25 قرشاً للواحد، على 3 إصدارات.

وأعلنت البورصة مطلع ديسمبر الماضي، تنفيذ الطرح العام والخاص لسهم ابن سينا فارما، بقيمة 1.5 مليار جنيه عبر 269.3 مليون سهم، بنسبة 40.09% من أسهم رأس المال، وبدأ التداول اعتبارًا من جلسة 12 ديسمبر الماضى.