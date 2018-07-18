البورصة توافق على قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال كيما

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما.وتقدمت الشركة للبورصة الأسبوع الماضى بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 245 مليون سهم مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة ا

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما.

وتقدمت الشركة للبورصة الأسبوع الماضى بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 245 مليون سهم مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 3.1 مليار إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.225 مليار جنيه بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات بالإضافة إلى مصاريف اصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 5 يوليو الجارى على نشر شركة كيما، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وقالت اللجنة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 25 يوليو الحالى.

ومن المقرر تداول الاكتتاب خلال الفترة من يوم الإثنين 30 يوليو (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى الإثنين 27 أغسطس (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).

وسيتم إدارج الحق فى الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 245 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 30 يوليو الحالى.

ومن المقرر حذف بيانات قيد الحق من قاعدة بيانات التداول اعتبارا من نهاية جلسة تداول 27 أغسطس مع التزام الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال 3 أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد ؛ المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.