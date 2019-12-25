البورصة توافق على قيد اكتتاب زيادة رأسمال أسيك للتعدين

أسيك للتعدين تحصل على الموافقة النهائية لإدراج أسهم زيادة رأسمال على قاعدة البيانات بالبورصة

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم حق اكتتاب زيادة رأس المال المصدر لشركة أسيك للتعدين “أسكوم” بقاعدة البيانات .

وتقدمت أسيك للتعدين في وقت سابق للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر من 407 ملايين جنيه إلى 550 مليون بزيادة قدرها 80 مليون وذلك بعد حصولها على موافقة الرقابة المالية.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى أبريل الماضى على نشر تقرير الإفصاح الخاص باكتتاب بزيادة رأس المال المصدر لشركة أسيك للتعدين “أسكوم”.

ومولت الزيادة نقديًّا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار 8 ملايين سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد .

وفتحت الشركة باب الاكتتاب فى زيادة رأسمال خلال الفترة من 19 أغسطس الماضى وحتى 12 سبتمبر 2019، ثم فتحت مرحلة ثانية فى اكتوبر الماضى.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارا من جلسة م الأحد 29 ديسمبر الجارى.

أسيك للتعدين تعاني من التزامات مالية تصل إلى 603 ملايين جنيه

وتعاني شركة أسيك للتعدين “أسكوم” من التزامات ضخمة تقع على كاهلها، فضلًا عن خسائر متراكمة، نتجت بشكل أساسي عن الالتزامات المتداولة، وخسائر تابعتها جلاسروك للعزل.

وتبلغ الالتزامات المتداولة المستحقة على “أسكوم” وشركاتها التابعة 868 مليون جنيه، بجانب خسائر متراكمة سجلت حتى نهاية يونيو 2019 ما قيمته 603 ملايين جنيه، وفقًا للقوائم المالية المُجمعة للشركة في هذا التاريخ.

وأرجعت “أسكوم” هذه الالتزامات والخسائر بشكل أساسي إلى الالتزامات المتداولة المستحقة على جلاسروك التابعة بقيمة 740 مليون جنيه، وخسائرها المتراكمة بقيمة 526 مليون جنيه.

وسجلت خسائر جلاسروك خلال النصف الأول من العام الحالي 35 مليون جنيه، في الوقت الذي لم تلتزم فيه بالوفاء بتعهداتها المالية التي تُمثل جزءا كبيرا من الالتزامات المالية المُتداولة المُستحقة على أسكوم.

والالتزامات المتداولة هي تلك الالتزامات التي يستوجب سدادها خلال سنة واحدة أو أقل، ويتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة.

يشار إلى أن أسكوم تحولت للربحية خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل صافي أرباحها 2 مليون جنيه، مقارنة بـ 9.3 مليون جنيه الفترة المقارنة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف إلى 502.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 454.6 مليون جنيه خلال النصف المقارن مع 2018.

تأسست شركة أسيك للتعدين (أسكوم) “كشركة مساهمة مصرية”، وأدرجت فى البورصة المصرية اعتبارا من 2006، ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 470 مليون جنيه، موزعا على 47 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم، ويبلغ حجم التداول الحر لأسهم الشركة 13.2 مليون سهم تمثل 28.14 %.

وتعمل الشركة فى مجال التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها بجميع الوسائل الآلية واليدوية.

كما تعمل فى تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وكذلك أعمال الاستيراد والوكالة التجارية للشركات المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة.

ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة 54.74% للقلعة القابضة، و16.85% لفاينانشيال هولدنجز المحدودة، و28.41% لآحرون، وفقا للقوائم المالية المُجمعة في يونيو 2019.