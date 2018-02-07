البورصة توافق على قيد اكتتاب زيادة رأسمال ليفت سلاب

لعدد 2.5 مليون حق منفصلا ناتجة عن زيادة رأس المال المصدر.رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر لعدد 2.5 مليون حق منفصلا ناتجة عن زيادة رأس المال المصدر.ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 5

لعدد 2.5 مليون حق منفصلا ناتجة عن زيادة رأس المال المصدر.



رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر لعدد 2.5 مليون حق منفصلا ناتجة عن زيادة رأس المال المصدر.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 57.9 مليون جنيه إلى 79,9 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه موزعا على عدد 2,5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصرى للسهم مضافا اليها مصاريف اصدار بواقع 0.15 جنيه مصري لكل سهم .

ونوهت اللجنة فى بيان إلى أن الحق فى الاكتتاب يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء على أن يتم تداوله خلال الفترة من يوم 12 فبراير وحتى 8 مارس القادم قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام عمل.

ومن المقرر إدارح الحق فى الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 2.5 مليون حق على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 12 فبراير القادم.

وأبدت الرقابة المالية فى وقت لاحق عدم ممانعتها من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر.

