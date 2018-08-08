البورصة توافق على قيد اكتتاب زيادة رأسمال الزيوت المستخلصة

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء - على قيد الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، لـ 42.8 مليون حق منفصلاً عن السهم الأصلي.ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت لاحق، على قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بـ 42.8 مليون

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء – على قيد الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، لـ 42.8 مليون حق منفصلاً عن السهم الأصلي.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت لاحق، على قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بـ 42.8 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.2 مليون إلى 200 مليون جنيه، بإصدار 42.800 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد.

وقالت اللجنة، فى بيان منشور على شاشة التداول، اليوم الأربعاء، إن الحق في الاكتتاب لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة تداول اليوم -8 أغسطس- على أن يتم تداول الاكتتاب خلال الفترة من الإثنين -13 أغسطس- ( تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى الخميس 16 سبتمبر 2018 (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).

وأعلنت الشركة، فى وقت لاحق، تغيير البنك المتلقي للاكتتاب، واختيار بنك مصر إيران لتنفيذ هذه العملية بدلا من بنك الكويت الوطنى – مصر.

ومن المقرر إدارج الحق فى الاكتتاب فى أسهم الشركة على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الإثنين الموافق 13 أغسطس الجارى.

فى سياق متصل، فرضت اللجنة التزام مالي قدره 10000 جنيه على الشركة نظرًا لمخالفة أحكام المادة (52) من قواعد القيد مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.