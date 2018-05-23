البورصة توافق على سير بلتون القابضة فى نظام الإثابة والتحفيز

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على نشر شركة بلتون المالية القابضة إعلان البيان المفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة. ووافقت اللجنة على سير بلتون القابضة فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية…

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على نشر شركة بلتون المالية القابضة إعلان البيان المفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة.

ووافقت اللجنة على سير بلتون القابضة فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقرار تطبيق نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين، وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة.

ومن المقرر أن يتم ذلك النظام عن طريق منح أسهم مجانية أو الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية للسهم أو كلاهما، بحد أقصى نسبة 4% من أسهم رأسمال الشركة وقت تفعيل النظام، خلال 4 سنوات.

ونوهت اللجنة فى بيان على ضرورة التزم الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ نشر بيان الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التعديل.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 760 ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 8 ملايين جنيه خلال الربع المقارن من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 169 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للواحد.