البورصة توافق على زيادة فى رأسمال البنك التجارى الدولى

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأس مال المصدر للبنك التجارى الدولى – مصر، بقدر الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز.ومن المقرر إداراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 2 أغس

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأس مال المصدر للبنك التجارى الدولى – مصر، بقدر الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز.

ومن المقرر إداراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 2 أغسطس الجارى.

وتقدم البنك فى وقت لاحق للبورصة، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 11.6 مليار إلى 11.66 مليار جنيه بزيادة قدرها 50.3 مليون جنيه موزعة على 5 أسهم تقريبًا، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد، مسددة نقداً ومخصصة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وارتفعت أرباح البنك إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 6 مليارات جنيه في 2016.

كما ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 15% لتسجل 2.02 مليار جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.