البورصة توافق على زيادة رأس مال مدينة نصر للإسكان بالأسهم المجانية

رجب عزالدين:وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على زيادة رأس المال بالأسهم المجانية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.ووافقت اللجنة على قيد زيادة رأس مال المرخص به للشركة من مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر والمدفوع&

رجب عزالدين:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على زيادة رأس المال بالأسهم المجانية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

ووافقت اللجنة على قيد زيادة رأس مال المرخص به للشركة من مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه وفقا لبيان منشور على شاشة التداول.

وتوزع الزيادة على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد (الإصدار الثالث عشر) والزيادة ممولة من نصيب المساهمين فى توزيعات الأرباح عن عام 2016 والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016.

ومن المقرر أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2017.