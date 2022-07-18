البورصة توافق على زيادة رأسمال «هيرميس» وعمرها القانونى 25 عاما

وافقت إدارة البورصة المصرية على زيادة رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 5.8 مليار جنيه ومد العمر القانونى للشركة لمدة 25 عاما جديدة.

وقررت لجنة القيد قيد زيادة رأسمال هيرميس على قاعدة البيانات بالبورصة المصرية اعتبارا من جلسة غدا الثلاثاء الموافق 19 يوليو وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول بجلسة الاثنين.

وأقرت عمومية هيرميس فى وقت سابق زيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه تقريبا تمول من حساب الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر 2021، على أن تجري الزيادة بنظام الأسهم المجانية.

وتبلغ قيمة الزيادة 973 مليون جنيه وجرى تنفيذها بنظام توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصلية ،وفقا لإفصاح سابق.

وأقرت الجمعية العامة لمساهمى الشركة (المنعقدة مطلع يوينو الماضى) مد الأجل القانونى للشركة لمدة 25 عاما جديدة تبدأ 16 يونيو 2023 وحتى 15 يونيو 2045.

وفوضت الجمعية العامة ثلاثة ممثلين عن الشركة لاستيفاء إجراءات تعديل المادة 5 مع الجهات المختصة والتوقيع على الأوراق اللازمة لذلك أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وصولا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

هيكل ملكية مجموعة هيرميس وخريطة المساهمين المالكين فوق 5%

ويتوزع هيكل ملكية هيرميس الحالى بين شركات، دى اف اى اف جى3 المحدودة أكبر المساهمين بنسبة (12.26%)،ار ايه مينا هولدينجز بنسبة (11.69%)،ريمكو اى جى تى للاستثمارات (9.33%).

كما يستحوذ بنك نيويورك ميلون على نسبة (8.6%)، بينما يستحوذ المديرين والعاملين بالمجموعة على 5.21%، إضافة إلى آخرون من يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 أبريل الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 43.5% إلى 448 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى أرباح بلغت 312 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 25 مايو الماضى ارتفاع إيرادتها إلى 1.93 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بإيرادات بلغت 1.24 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 2.71 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 214.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى 2021

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

وسجلت هيرميس صافي ربح قدره 1.57 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 1.34 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 6 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 5.4 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق، وفقا لنتائج سابقة مرسلة للبورصة المصرية.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس في 13 سوقا ناشئة ومبتدئة عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقا من أسرع الأسواق نموًا وجاذبية حول العالم.

وتتخصص المجموعة فى مجالات التمويل غير المصرفي، مثل خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وغيرها.

وتخطط المجموعة إلى التحول لبنك شامل في السوق المصرية، بعد نجاحها إتمام إجراءات الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي (AIB) بالتعاون مع صندوق مصر السيادي أكتوبر الماضي.