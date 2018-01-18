البورصة توافق على زيادة رأسمال مستشفى كليوباترا

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلسته المنعقدة -اليوم الخميس- على قيد زيادة رأسمال المرخص به لشركة مستشفى كليوباترا من 800 مليون جنيه إلى ملياري جنيه.كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 100 مليون إلى 800 مليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه، موزعة على 1.4 مل

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلسته المنعقدة -اليوم الخميس- على قيد زيادة رأسمال المرخص به لشركة مستشفى كليوباترا من 800 مليون جنيه إلى ملياري جنيه.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 100 مليون إلى 800 مليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه، موزعة على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم الواحد، بقيمة 700 مليون جنيه، مسددة نقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بالبورصة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 يناير الجارى.