البورصة توافق على زيادة رأسمال عامر وبورتو جروب

المال – خاص وافقت لجنة القيد بالبورصة، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركتي عامر القابضة وبورتو جروب القابضة ممولة من الأرباح المرحلة .وقالت البورصة في بيان، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسهم عامر القابضة ستكون من 911.9 مليون جنيه إلى 1.003 مليار جنيه عبر أ

المال – خاص

وافقت لجنة القيد بالبورصة، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركتي عامر القابضة وبورتو جروب القابضة ممولة من الأرباح المرحلة .

وقالت البورصة في بيان، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسهم عامر القابضة ستكون من 911.9 مليون جنيه إلى 1.003 مليار جنيه عبر أسهم مجانية، ممولة من الأرباح المرحلة عن العام المالي 2015.

وأوضحت عامر القابضة، إن نهاية الحق في الأسهم المجانية سيكون بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي لحامل السهم حتى جلسة 5 يوليو المقبل، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من 6 يوليو 2017.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة عامر جروب، توزيعات الأرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم، بقيمة 91.19 مليون جنيه، تعادل 455.95 مليون سهم.

وقالت البورصة، في بيان منفصل، أن زيادة بورتو القابضة من 455.9 مليون جنيه إلى 501.54 مليون جنيه عبر أسهم مجانية، ممولة من الأرباح العام المالي 2016.

وأشارت بورتو القابضة، إلى إن نهاية الحق في الأسهم المجانية بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي لحامل السهم حتى جلسة 5 يوليو المقبل، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من 6 يوليو 2017.

وأقرت الجمعية العامة لشركة بورتو القابضة، زيادة رأس المال بقيمة 45.59 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 10 أسهم، كما تقرر إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية.