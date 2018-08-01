البورصة توافق على زيادة رأسمال سبأ الدولية للأدوية

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.وتقدمت الشركة، فى وقت لاحق بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 77 مليونًا، بزيادة قدرها 11 م

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

وتقدمت الشركة، فى وقت لاحق بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 77 مليونًا، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعة على 5.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد.

ومن المقرر أن تتم الزيادة بتوزيع سهم مجاني كل ستة أسهم أصلية مموَّلة بالكامل عن طريق أرباح العام والأرباح المرحَّلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2017.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى 15 مارس الماضى لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر.

وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة تداول الأربعاء 15 أغسطس بواقع (0.166) سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 16 أغسطس الحالى.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 17.4 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 4.9 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 66 مليون جنيه، موزعًا على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.