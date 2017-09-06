البورصة توافق على زيادة رأسمال بنك قطر الوطنى

رجب عزالدين: وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك قطر الوطني الأهلي من 10 إلى 15 مليار جنيه مصرى . كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 7.4 إلى 8.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 ملي



رجب عزالدين:



وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك قطر الوطني الأهلي من 10 إلى 15 مليار جنيه مصرى .

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 7.4 إلى 8.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه .

ومن المقرر توزيع الزيادة على عدد 148.3 مليون سهم (بواقع 0.19999999892 سهم مجاني لكل 1 سهم أصلى)، يتم تمويلها من رصيد الاحتياطي العام، وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016.

وينتهى الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 20 ستبمر، بواقع 0.19999999892 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة .

وسيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك، اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 24 سبتمر .



