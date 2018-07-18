البورصة توافق على زيادة رأسمال المصريين في الخارج للاستثمار

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأسمال المصدر لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية.وتقدمت الشركة للجنة، فى وقت لاحق بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.5 مليون إلى 113 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.5 مليون جن

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأسمال المصدر لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية.

وتقدمت الشركة للجنة، فى وقت لاحق بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.5 مليون إلى 113 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.5 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للواحد، بواقع 0.125 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة عن طريق حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء -الموافق الأول من أغسطس- بواقع ( 0.125) سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2 أغسطس المقبل.

فى سياق متصل، قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26 ) من الإجراءات التنفيذية لها.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقفها في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.