البورصة توافق على زيادة رأسمال المصريين للإسكان والتنمية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد الزيادة المجانية لرأسمال المصدر لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 183.3 مليون إلى 206 مليون جنيه، قدرها 22.9 مليون جنيه، موزعة على 11.4 مليون سهم، بقيمة

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد الزيادة المجانية لرأسمال المصدر لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 183.3 مليون إلى 206 مليون جنيه، قدرها 22.9 مليون جنيه، موزعة على 11.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للواحد ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالى فى 31 ديسمبر 2017.

وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء -الموافق الأول من أغسطس- بواقع ( 0.125) سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2 أغسطس المقبل.

فى سياق متصل، قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26 ) من الإجراءات التنفيذية لها.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.

أسست الشركة عام 1986 وتعمل فى مجال التنمية العقارية والاستثمار العقاري، ويتوزع هيكل ملكيتها المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية (25.42%)، يامير ايكويتيز (18.17%)، بنك مصر إيران للتنمية (17.16%)، المجموعة المصرية للإستثمار القابضة (4.30%)، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (3.07%)، سمو للاستشارات (2.068%)، هاشم السيد هاشم دسوقي (0.981%)، أساسات للإستثمار العقارى (0.07%)، ثروة للاستشارات (0.05%).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 183.39 مليون جنيه، موزعًا على 91.69 مليون سهم، بقمية اسمية جنيهان للواحد.