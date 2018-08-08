البورصة توافق على زيادة رأسمال أطلس لاستصلاح الأراضى

رجب عزالدين:وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على زيادة رأس المال المصدر لشركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى .وتقدمت الشركة للبورصة فى وقت لاحق بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 5.9 ملي

رجب عزالدين:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على زيادة رأس المال المصدر لشركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى .

وتقدمت الشركة للبورصة فى وقت لاحق بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 5.9 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة علي عدد 592,078 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم أصلية تقريبا تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة بعد إجراء توزيعات أرباح عام 2017 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2017.

وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 27 أغسطس الجارى واقع “0.1 سهم” لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس الجارى.