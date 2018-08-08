البورصة توافق على تغيير اسم أوراسكوم للاتصالات ومركزها الرئيسى

رجب عزالدين:وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على تغيير اسم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ليصبح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ORASCOM INVESTMENT HOLDING .ووافقت اللجنة على تعديل المركز الرئيسى والمحل القانونى للشركة فى ضوء تعديل الم

رجب عزالدين:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على تغيير اسم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ليصبح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ORASCOM INVESTMENT HOLDING .

ووافقت اللجنة على تعديل المركز الرئيسى والمحل القانونى للشركة فى ضوء تعديل المادة رقم (4 ) من النظام الأساسى للشركة ليصبح عنوان المركز الرئيسى والمحل القانونى هو الدور 29 – 2005 أبراج النايل سيتى – البرج الجنوبى – كورنيش النيل رملة بولاق – 11221 – القاهرة، مصر .

ومن المقرر إدراج الأسهم الجديدة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 9 أغسطس الجارى.

وقالت الشركة فى وقت لاحق إن تغيير الاسم يأتى كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها من شركة متخصصة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة للاستثمار بهدف تعزيز ربحيتها وتطوير حجم أعمالها في مجالات ذات النمو والعائد الأعلى.