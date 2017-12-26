البورصة توافق على تغيير اسم أوراسكوم للفنادق

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الثلاثاء- على تعديل اسم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، لتصبح شركة أوراسكوم للتنمية مصر – Orascom Development Egypt.وأضافت اللجنة، فى بيان منشور على شاشة التداول، أن اسم الشركة تم فى ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام ال

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الثلاثاء- على تعديل اسم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، لتصبح شركة أوراسكوم للتنمية مصر – Orascom Development Egypt.

وأضافت اللجنة، فى بيان منشور على شاشة التداول، أن اسم الشركة تم فى ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسى للشركة، ومن المقرر تعديل اسمها على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول غد الأربعاء.

أسست أوراسكوم للفنادق فى عام 1995، وتعمل في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والإمارات وعمان والمغرب وسويسرا وإنجلترا، ومن أبرز المناطق السياحية التي قامت بتطويرها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.

وتبلغ مساحة الأراضى السياحية التى تقوم الشركة بتنميتها ومدها بالمرافق والبنية الأساسية 36.65 مليون متر مربع، وتعتمد الشركة أسلوباً معيناً فى تنمية هذه المناطق يقوم على أساس 50% فندقي و50% إسكان سياحي.