البورصة توافق على تعديل غرض ومركز ماريدايف للخدمات الملاحية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيد تعديل الغرض والمركز الرئيسى لشركة ماريدايف للخدمات الملاحية.ووافقت اللجنة على تعديل المركز الرئيسى و محلها القانونى ليصبح ( المنطقة الحرة العامة ببورسعيد - بالقطعه رقم ( 13 ) بالصف F ) .وحصلت الشركة فى 15 مايو ال



رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيد تعديل الغرض والمركز الرئيسى لشركة ماريدايف للخدمات الملاحية.

ووافقت اللجنة على تعديل المركز الرئيسى و محلها القانونى ليصبح ( المنطقة الحرة العامة ببورسعيد – بالقطعه رقم ( 13 ) بالصف F ) .

وحصلت الشركة فى 15 مايو الماضى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بإضافة تعديلات على أغراضها ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وكذلك إتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمال الشركة.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت بالبورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، لديها شركات تعمل في أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعًا على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.40 دولار.

