البورصة توافق على تعديل غرض ومدة شركة مطاحن شرق الدلتا

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيد تعديل غرض ومدة شركة مطاحن شرق الدلتا.ووافقت اللجنة على إضافة نشاط الاستثمار العقاري وحذف نشاط التوكيلات التجارية في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.كما وافقت على تعديل مدة الشركة باطالتها لمدة 25 سن



رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيد تعديل غرض ومدة شركة مطاحن شرق الدلتا.

ووافقت اللجنة على إضافة نشاط الاستثمار العقاري وحذف نشاط التوكيلات التجارية في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

كما وافقت على تعديل مدة الشركة باطالتها لمدة 25 سنة أخرى ( خمس و عشرون سنة ) تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة – لتكون مدة الشركة 25 سنة تبدأ من 31 أغسطس 2017 وحتى 30 أغسطس 2042 وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى مارس 2017 على إضافة الاستثمار العقاري لنشاط الشركة إضافة إلى ما يتضمنه من تقسيم وشراء وبيع الأراضي وإنشاء عقارات والاتجار فيها، مع حذف أعمال الوكالة التجارية عن الغير في مصر وخارجها.

كما وافقت العمومية على إطالة أمد الشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

ويبلغ رأسمال مطاحن شرق الدلتا 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات.

