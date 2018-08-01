البورصة توافق على تعديل غرض الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد تعديل الغرض والمركز القانونى لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية – تعمير.وأقرت اللجنة، تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لأنشطتها الرئيسية.كما

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد تعديل الغرض والمركز القانونى لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية – تعمير.

وأقرت اللجنة، تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لأنشطتها الرئيسية.

كما أقرت الموافقة على قيد تعديل المركز الرئيسى والمحل القانونى للشركة، في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة ليصبح ( 4 شارع توفيق دياب – جاردن سيتى – القاهرة ).

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعادة الهيكلة الشاملة.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.