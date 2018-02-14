البورصة توافق على تجزئة القيمة الاسمية للشمس بيراميدز

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 دولارات إلى 1 دولار للسهم.ومن المقرر بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو 47 مليون دولار، ليصبح موزعًا على عدد 47 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكى للسهم الواحد.

رجب عز الدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 دولارات إلى 1 دولار للسهم.

ومن المقرر بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو 47 مليون دولار، ليصبح موزعًا على عدد 47 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكى للسهم الواحد.

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات، اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير المقبل.

فى سياق متصل قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه، لمخالفتها أحكام المادة (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المالية بالبورصة.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة، على أن يتم عرض مذكرة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.

واعتمدت عمومية الشركة فى 19 ديسمبر الماضى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 دولارات إلى دولار واحد.

ويبلغ رأسمال الحالى الشركة 47 مليون دولار، موزع على 4.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.