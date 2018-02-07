البورصة توافق على تجزئة القيمة الاسمية لسهم بى بى آى بارتنرز

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة بى بى اى "بارتنرز" القابضة للاستثمارات المالية قيدًا مشروطًا.وتلقت اللجنة فى وقت لاحق مستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 58

رجب عز الدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة بى بى اى “بارتنرز” القابضة للاستثمارات المالية قيدًا مشروطًا.

وتلقت اللجنة فى وقت لاحق مستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 584.4 مليون جنيه، ليصبح موزعًا على عدد 116.8 مليون سهم، بقيمة اسمية (بعد التعديل) قدرها 5 جنيهات مصرى للسهم الواحد.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 12 فبراير القادم.

فى سياق متصل، خاطبت اللجنة الشركة بضرورة بمراعاة أحكام المادة (26) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستقبلًا.

وتقدمت الشركة فى منتصف يناير الحالى بمستندات طرح 35% من رأسمالها بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

قال حازم بركات رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن الشركة تعتزم طرح تلك الحصة خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

ورجح بركات، أن يتم فتح باب الاكتتاب بأسهم الشركة خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بالبورصة مطلع مارس 2018.

وتأسست شركة بي بي بارتنرز عام 2006، من خلال 18 مستثمراً محلياً وأجنبياً، وتعمل في تقديم عدد من الخدمات المالية التي تركز على الاستثمار المباشر والخدمات المصرفية الاستثمارية والبحوث المالية.

وتضم محفظة استثمارات المجموعة شركات ابتكار للتمويل الاستثماري، وتوتال مصر، ومدينة نصر للإسكان، وبجسكو – الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية، وجيزة سيستمز، ومركز القاهرة لأمراض الكلي، وبيو فارما إيجيبت، والإسماعيلية للاستثمار العقاري.