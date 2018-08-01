البورصة توافق على الزيادة المجانية لرأسمال الشرقية للدخان

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأس شركة الشرقية - إيسترن كومباني بطريقة الأسهم المجانية.وتقدمت الشركة للبورصة، فى وقت لاحق، بمستندات قيد زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار إلى 2.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جن

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد زيادة رأس شركة الشرقية – إيسترن كومباني بطريقة الأسهم المجانية.

وتقدمت الشركة للبورصة، فى وقت لاحق، بمستندات قيد زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار إلى 2.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه، موزعة على 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات.

وتوزع الزيادة عبر أسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل أصلي من أسهم رأس المال قبل الزيادة، ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى وفقًا للقوائم المالية المعدلة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017.

وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء -الموافق 15 أغسطس- بواقع ( 0.5 ) سهم لكل أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 16 أغسطس الجارى.