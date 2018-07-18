البورصة توافق على اكتتاب زيادة رأسمال ليفت سلاب مصر

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر.ووافقت هيئة الرقابة المالية، فى 5 يوليو الجارى، على نشر شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )، الدعوة لقدامى المساهمين للاكت

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، فى 5 يوليو الجارى، على نشر شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمالها المصدر من 54.95 مليون إلى 79.95 مليون بزيادة قدرها 25 مليون جنيه، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 15 قرشًا بقيمة إجمالية للإصدار 25 مليون جنيه.

وقالت اللجنة إن الحق فى الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية في حدود 45.5 % من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين بالشركة، في رأس مال الشركة قبل الزيادة علمًا بأن الحق في الاكتتاب لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 26 يوليو الجارى.

ومن المقرر تداول الاكتتاب، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو ( تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى يوم الأحد الموافق 26 أغسطس ( قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).

وسيتم إدراج الحق فى الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 2.5 مليون حق على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو الجارى.

يذكر أن “ليفت سلاب” قد سجلت أرباحاً بقيمة 54.2 ألف جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 51.11 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2017.